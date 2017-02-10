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Общество

В Новосокольниках многодетным семьям и одиноким гражданам рассказали о правилах пожарной безопасности

10 февраля сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно со старшим участковым уполномоченным полиции МО МВД РФ «Новосокольнический» и корреспондентом районной газеты «Новосокольнический край» провели рейд в черте города Новосокольники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, целью рейда было проведение противопожарного инструктажа, прежде всего, с неблагополучными, многодетными семьями и одинокими престарелыми гражданами, а также разъяснение им требований пожарной безопасности в быту.

В ходе рейда распространили 3 памятки о мерах пожарной безопасности и 27 листовок на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», проинструктировали 11 человек. Участники мероприятия провели обследование 6 жилых домов, выявили 3 места проживания неблагополучных категорий граждан. Также состоялся сход граждан, на котором присутствовали 10 человек.

В ходе рейда особое внимание было уделено гражданам, в чьих жилых домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. До граждан довели информацию о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Кроме того, граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

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