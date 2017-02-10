ООО «Эгле» оштрафовали за отказ привести в порядок сельхозугодья в Псковском районе

17:30, 10 февраля 2017, ПАИ

Штраф в размере 50 тысяч рублей назначил мировой суд города Пскова ООО «Эгле» за неисполнение предписания Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, предписание выдал инспектор отдела земельного надзора по результатам внеплановой проверки, в ходе которой выявили нарушения законодательства на участке сельхозназначения площадью 5,85 га в районе деревни Портянниково Псковского района.

При осмотре земель было обнаружено, что сельхозугодья не используются по назначению, имеют очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью, переходящее в южной части участка в сплошное зарастание деревьями лиственных пород, высота которых местами достигает десяти метров. Земли частично были заболочены, в северо-западной части участка зафиксировали загрязнение земель производственными отходами на площади около 180 кв. м. - частями бетонных конструкций, обрезками гипсокартона, утеплителя и кровельных материалов. Вблизи южной границы находился отсыпанный грунтом участок площадью около 800 кв. м., по северному краю которого были расположены отвалы грунта высотой от 0,5 до 2 метров.

Управление привлекло организацию к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, было выдано предписание, обязывающее привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.

При проведении внеплановой проверки по исполнению предписания установили, что его требования не исполнены в полном объеме, поэтому в отношении ООО «Эгле» составили протокол по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания), дело передали в мировой суд.

Рассмотрев представленные материалы, суд признал ООО «Эгле» виновным и назначил административное наказание в виде штрафа. Доводы представителя ООО «Эгле» о том, что рассматривается вопрос о переводе земельного участка в категорию «земли поселений», признали неубедительными, так как не существует нормы, позволяющей не соблюдать требования земельного законодательства в период перевода земель из одной категории в другую. А наличие строительного мусора и снятие плодородного слоя почвы на землях сельхозназначения до получения законного решения о переводе земель свидетельствуют о преждевременности предпринятых собственником действий по застройке, заметили в управлении.