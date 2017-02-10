Псковичи могут не увидеть сегодня лунное затмение из-за облачности

16:28, 10 февраля 2017, ПАИ

В ночь на субботу, 11 февраля, ожидается полутеневое лунное затмение. Об этом сообщил псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Потемнение северной (верхней) части лунного диска должно быть заметно с трех часов ночи до половины пятого утра. К сожалению, прогнозы погоды по всей Псковской области неблагоприятны - скорее всего, будет сплошная облачность. Но есть некоторые шансы поймать прояснения в северо-западной части Ленинградской области (недалеко от границы с Финляндией), например в городе Выборг. Всем ясного неба, успешных наблюдений!» - написал Пётр Митрофанов.