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Общество

13 февраля в Пскове обсудят установку памятника воинам-афганцам

13 февраля в 17:00 в отделе краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки пройдет круглый стол «Мы помним героев Афгана…», посвященный Дню воина-интернационалиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки. 

Круглый стол будет посвящен теме установки памятника воинам-афганцам в Пскове. Первая попытка установить памятник была предпринята еще в 1988 году: был объявлен конкурс, в «Доме офицеров» были представлены макеты шести памятников, но памятник так и не появился.

На встрече также состоится презентация книги Виктора Чижикова «Боевое братство». В повести комбрига 56-й десантно-штурмовой бригады в 1983-1985 годах рассказывается о событиях Афганской войны. Книга посвящена командующему 40-й Армии в Афганистане Л. Генералову.

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