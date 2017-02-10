13 февраля в Пскове обсудят установку памятника воинам-афганцам

17:48, 10 февраля 2017, ПАИ

13 февраля в 17:00 в отделе краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки пройдет круглый стол «Мы помним героев Афгана…», посвященный Дню воина-интернационалиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Круглый стол будет посвящен теме установки памятника воинам-афганцам в Пскове. Первая попытка установить памятник была предпринята еще в 1988 году: был объявлен конкурс, в «Доме офицеров» были представлены макеты шести памятников, но памятник так и не появился.

На встрече также состоится презентация книги Виктора Чижикова «Боевое братство». В повести комбрига 56-й десантно-штурмовой бригады в 1983-1985 годах рассказывается о событиях Афганской войны. Книга посвящена командующему 40-й Армии в Афганистане Л. Генералову.