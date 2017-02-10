В Пскове проверили Систему-112

18:15, 10 февраля 2017, ПАИ

В Пскове прошла плановая проверка Системы-112. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, центр обработки вызовов посетили заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков, начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов, председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов, а также представители оперативных служб.

«Эффективность от внедрения Системы-112, в первую очередь, выражается в сокращении времени реагирования на поступивший вызов и сведения к минимуму возможных ошибок персонала дежурных и диспетчерских служб. Задействованные силы и средства используются в высшей степени рационально и эффективно», - рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что система позволяет передать оператору информацию всеми доступными средствами — голосовой связью, видео, текстовыми сообщениями, картографическими данными, автоматическими сигналами датчиков, а также даёт возможность сортировать и искать необходимую информацию с наименьшими временными затратами.