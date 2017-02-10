Мужчина на кухне - 2.0. № 5: Энергичные чебуреки

18:19, 10 февраля 2017, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает проект «Мужчина на кухне» в новом формате в партнерстве с гипермаркетом «Империал». Очередным участником проекта стал Андрей Федоров - помощник генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» по информационной политике.

Наверняка многие жители Псковской области знают сегодняшнего героя проекта в лицо: свою карьеру Андрей Федоров начинал в качестве тележурналиста. И вы тоже вполне могли видеть его программы и новостные сюжеты на ГТРК «Псков» в середине 2000-х годов. Затем, впрочем, он ушел из журналистики в PR. И сегодня занимается связями с общественностью в коммерческой компании, работающей в сфере электроэнергетики. Кроме того, его программу можно услышать в местном эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В последнее время кулинарию вполне можно назвать еще одним хобби Андрея. Он стремительно расширяет горизонты, осваивая новые рецепты и техники приготовления. А недавняя поездка в Грузию (с заездом в Азербайджан и на Кавказ) дополнительно подстегнула его гастрономический энтузиазм.

Благо, Андрею есть где развернуться: на даче энергетик собственными руками сложил уличную печь с встроенным мангалом и местом под казан. Так что шашлык и плов в его исполнении стремятся к совершенству.

Впрочем, для проекта «Мужчина на кухне» он выбрал другое блюдо. А именно – чебуреки. Освоить этот рецепт его заставила ностальгия: долгое время нормальных чебуреков в Пскове было днем с огнем не сыскать, а память верно хранила вкус блюд из легендарной закусочной на Октябрьском проспекте!

Рецепт:

Едва ли не главное в чебуреках – это правильное тесто. На 2 килограмма муки требуется 700 граммов воды и столовая ложка соли. Самое сложное – как следует выместить тесто. Это физически тяжелая работа, которая под силу настоящему мужчине! Ну а затем надо набраться терпения и дать тесту отдохнуть.

В фарш для наших чебуреков идут в равных пропорциях свинина и говядина. А чтобы они были более сочными – свежее свиное сало. В нашем случае мы использовали жирную грудинку.

Разумеется, в фарш для чебуреков кладут много лука – он тоже добавит сочности!

Все это тщательно перемалываем в мясорубке.

Свежие травы – петрушка, кинза, укроп и базилик – тоже не помешают.

Соль и перец по вкусу.

Ну а если фарш все равно кажется суховатым, то можно добавить в него бульона или даже просто чистой и вкусной воды.

Фарш тоже необходимо тщательно вымешать.

Тесто режем на полосы, которые делим на сочни.

Каждый кусочек теста раскатываем, затем складываем, затем снова раскатываем: добиваемся «слоеного» эффекта в чебуреках.

Начинка выкладывается на тесто, будущему чебуреку придается классическая форма с помощью ножа, отсекающего все лишнее. Края чебуреков тщательно защипываются: важно, чтобы сок из них не вытек раньше времени!

Готовые полуфабрикаты стремительно отправляются в раскаленное масло. Масла не надо жалеть – чебурек должен не лежать на сковороде, а плавать в ней!

Несколько минут у раскаленной плиты – и целая горка румяных чебуреков готова!