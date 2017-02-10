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Политика

ЦИК и «Единая Россия» выступили за создание закона о праймериз

Партия «Единая Россия» и Центризбирком РФ рассматривают возможность создания закона, регулирующего процедуру внутрипартийного предварительного голосования и использования в ходе праймериз имущества ЦИК. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов по итогам встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, передает ТАСС.

Сергей Неверов считает, что любая партия, которая примет решение о проведении предварительного голосования, «найдет всегда поддержку ЦИК». «Мы договорились вместе подумать, проработать, может быть, какой-то рамочный закон о процедуре предварительного голосования, чтобы это было понятно и доступно, в том числе, и использование технических средств, которыми обладает ЦИК: кабинки, урны для голосования», - рассказал он.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова обратила внимание на то, что необходимо предусмотреть равные возможности для всех партий при проведении праймериз в части использования имущества избиркомов (например, ящиков для голосования). «Я думаю, именно инициатива «Единой России», у которой уже есть опыт (проведения предварительного голосования), поможет нам создать эти равные условия», - сказала она.

Сергей Неверов также заявил, что «Единая Россия» будет оплачивать аренду всех помещений, которые будут использоваться для проведения праймериз в преддверии единого дня голосования 10 сентября. «Если нам что-то предоставят бесплатно, мы предлагаем в рамках рамочного закона предоставлять и другим партиям точно так же бесплатно», - добавил он.

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