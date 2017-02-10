0
18:19
Мужчина на кухне - 2.0. № 5: Энергичные чебуреки
16:49
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
16:25
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
16:13
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
12:49
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
11:50
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение
11:41
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
Еще новости
Общество

В Псковском филиале академии ФСИН отметили День Российской науки

В Псковском филиале академии ФСИН состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской науки, с участием ветеранов образовательной организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

«День российской науки – это праздник всех, кто работает на научном поприще: проводит исследования, выигрывает гранты, готовится к защите диссертации, участвует в научных мероприятиях. Это праздник людей творческого труда, чья деятельность стала символом духовной свободы и развития личности», – сказал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин.

Руководитель филиала подчеркнул, что наука неразрывно связана с образованием, поэтому в этот день чествуют не только ученых, но и всех тех, кто помогает найти свое место в науке молодежи – преподавателей, которые находят время не только заниматься собственными разработками, но и руководить исследованиями курсантов.

Почетными грамотами за большой личный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности образовательной организации были награждены ветераны вуза.

Сотрудники, ставшие победителями и призерами смотра-конкурса среди кафедр на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов за 2016 год, были отмечены дипломами образовательной организации.

Победителем конкурса названа кафедра гражданско-правовых дисциплин. На торжественном собрании были награждены команды из числа сотрудников, проявившие свои знания в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?». Лучшей стала команда «Быстрее! Выше! Сильнее!» кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки.

Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня российской науки завершилось концертом духового оркестра «Геликон» Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с которым образовательную организацию связывает долгая дружба и плодотворное сотрудничество.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
10 февраля 2017
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
10 февраля 2017
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс 1
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
10 февраля 2017
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
10 февраля 2017
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение
10 февраля 2017
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение 4
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
10 февраля 2017
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
В Псковской области увеличилось количество расследуемых дел коррупционной направленности
10 февраля 2017
В Псковской области увеличилось количество расследуемых дел коррупционной направленности
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
10 февраля 2017
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ 2

Идет загрузка...