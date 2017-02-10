0
18:19
Мужчина на кухне - 2.0. № 5: Энергичные чебуреки
16:49
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
16:25
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
16:13
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
12:49
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
11:50
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение
11:41
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
Еще новости
Общество

В социальных учреждениях Псковской области проверят качество оказания услуг

Независимая оценка качества вновь проходит в социальных учреждениях региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области.

Такая форма работы действует в регионе третий год подряд. Независимую оценку качества проводит организация-оператор — Псковский государственный университет. По графику посещений группа студентов во главе с руководителем в течение года будет выезжать в социальные учреждения региона, чтобы оценить различные аспекты качества оказания соцуслуг.

В их числе открытость и доступность информации об организации социального обслуживания, комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, доброжелательность, вежливость и компетентность сотрудников, удовлетворенность качеством оказания услуг.

По результатам проведения оценки качества будет составлен рейтинг учреждений и сформированы предложения по улучшению предоставления социальных услуг в Псковской области учреждениями социального обслуживания.

Сегодня эксперты оценили центр социального обслуживания Палкинского района. Всего в нынешнем году им предстоит провести оценку всех соцучреждений региона: 24 центров социального обслуживания, расположенных в муниципальных образованиях, четырех центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, областного центра семьи, реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в городе Великие Луки.

По итогам независимой оценки прошлого года была улучшена материально-техническая база нескольких организаций, обеспечена техническая возможность направления обращений граждан в электронном виде через сайт организаций и усилен контроль за соблюдением работниками порядка рассмотрения электронных обращений граждан. Кроме того, проведена дополнительная работа по улучшению информированности получателей социальных услуг, проживающих в стационарных учреждениях, об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг и другом, уточнили в Госуправлении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
10 февраля 2017
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
10 февраля 2017
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс 1
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
10 февраля 2017
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
10 февраля 2017
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение
10 февраля 2017
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение 4
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
10 февраля 2017
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
В Псковской области увеличилось количество расследуемых дел коррупционной направленности
10 февраля 2017
В Псковской области увеличилось количество расследуемых дел коррупционной направленности
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
10 февраля 2017
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ 2

Идет загрузка...