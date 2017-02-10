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Общество

Глава города поздравил псковский совет ветеранов с 30-летием

Сегодня, 10 февраля, в Городском культурном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Псковского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. На входе гостей встречали воспитанники Юнармии и центра дополнительного образования «Патриот», они помогали пожилым людям снять верхнюю одежду и провожали в зал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Юбиляров поздравил глава Пскова Иван Цецерский: «Вы – честь и совесть нашего города, вы достойны глубочайшего уважения и поддержки. Городские власти опираются на вас в работе и внимательно относятся к вашим предложениям».

Глава города поблагодарил ветеранов за воспитание молодых псковичей и неравнодушие к жизни: «Вы как камертон для нас, символ доблести и образец отношения к труду. В том, что Псков – Город воинской славы, есть и ваша заслуга». Он вручил приветственный адрес председателю Совета ветеранов Виктору Гаврилову, Благодарственные письма председателям, активистам первичных организаций и спонсорам, в подарок организации – копировальный аппарат.

От имени губернатора Псковской области выступил руководитель Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян. «Каждый из вас, - обратился он к сидящим в зале ветеранам, - человек-легенда. Будьте более открытыми для молодежи и школьников. Здоровья вам, благополучия и мира».

К поздравлениям присоединилась и заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова.
Председатель городского Совета ветеранов Виктор Гаврилов поблагодарил областные и городские власти за поддержку и внимание к нуждам ветеранов и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Праздничная встреча сопровождалась выступлениями творческих коллективов города.

Напомним, что Псковская городская общественная организация ветеранов состоит из 38 первичных организаций 13 микрорайонов, 10  общественных и профессиональных объединений, 15  организаций военнослужащих. Всего насчитывает свыше 30,5 тысячи членов.

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