11 февраля в Дедовичском районе пройдёт лыжный пробег в память об отправке легендарного обоза в блокадный Ленинград

17:55, 10 февраля 2017, ПАИ

В субботу, 11 февраля, в Дедовичском районе пройдёт лыжный пробег в память об отправке легендарного обоза с продовольствием из «Партизанского края» в блокандный Ленинград в 1942 году. Как сообщил Псковскому агентству информации один из организаторов мероприятия Игорь Тарасов, акция пройдёт в поддержку инициативы жителей района о придании муниципалитету статуса «Района партизанской славы».

Акция стартует в 10:00 в деревне Нивки, где недавно при поддержке губернатора Андрея Турчака был восстановлен памятный знак об отправке обоза в Ленинград. Там состоится небольшой митинг, после чего участники отправятся к месту, где в годы войны располагалась партизанская база (около 7 км от деревни Нивки) и где ранее были найдены остатки партизанской типографии.

Сопровождать участников будет 7-ми местный вездеход и «Буран».

Игорь Тарасов отметил, поддержку акции оказал заместитель главы Пскова, руководитель исполкома псковского регионального отделения «Единой России» Игорь Сиротин и дедовичское отделение «ЕР».

Ожидается, что в акции примут участие порядка 60 человек, в том числе поисковики, спортсмены, сотрудники Псковской ГРЭС, глава района Игорь Гуменюк, почётный гражданин Дедовичского района, экс-директор ГРЭС и экс-депутат областного Собрания Алексей Мешков.

Напомним, Партизанский край – неофициальное название первого в стране советского района, возникшим на оккупированной врагом территории, в котором действовали советские законы и органы власти. Край был создан 1 августа 1941 года, его центром стал Дедовичский район. Партизанский край занимал территорию 9600 км2 в глубоком немецком тылу. Территория края простиралась с севера на юг на 120 километров, с запада на восток — на 80 километров. Она охватывала неправильный прямоугольник между Дно, Бежаницами, Холмом и Старой Руссой, включая часть новгородских земель (почти весь Белабелковский район и часть Поддорского). Сначала четких охраняемых границ у края не было: защитой служили леса и болота. Но потом, когда партизанам пришлось вести оборонительные бои, в качестве рубежей появились окопы и траншеи.

Край насчитывал 400 сел и деревень, население которых жило по советским законам, объединенное в 170 колхозов. В них работали сельсоветы, 53 школы и медпункты. Для восстановления советской власти и организации хозяйства в районах были созданы оргтройки. Центром края была деревня Круглово, где размещалась дедовичская тройка по восстановлению советской власти в тылу врага.

5 марта 1942 года из деревни Нивки в блокадный Ленинград двинулся обоз «Партизанского края» из 161 подводы. Еще 62 подводы присоединились из Белебелковского и Ашевского районов. В результате на 223 подводах жителям «северной столицы» везли 28 тонн муки и более 14 тонн других продуктов. Кроме того, псковичи везли 2125 тысяч рублей, собранных одновременно с продовольствием в фонд Красной Армии. Маршрут был заранее выверен, предстояло преодолеть линию фронта и 120 километров двигаться в тылу врага.

Обоз стартовал из деревни Нивки, т.к. Дедовичский район был центром «Партизанского края», начавшего формироваться уже 1 августа 1941 года. Край занимал территорию 9600 квадратных километров в глубоком немецком тылу. Основным боевым соединением партизан была Вторая ленинградская партизанская бригада, в которой сражались около двух тысяч народных мстителей. Территория края простиралась с севера на юг на 120 километров, с запада на восток — на 80 километров. Она охватывала неправильный прямоугольник между поселком Дно, Бежаницами, Холмом и Старой Руссой, включая часть новгородских земель (почти весь Белабелковский район и часть Поддорского). Сначала четких охраняемых границ у края не было и защитой служили леса и болота, однако потом, когда партизанам пришлось вести оборонительные бои, в качестве рубежей появились окопы и траншеи.

Край насчитывал 400 сел и деревень, население которых жило по советским законам, объединенное в 170 колхозов. В них работали сельсоветы, 53 школы и медпункты. Для восстановления Советской власти и организации хозяйства в районах были созданы оргтройки. Центром края была деревня Круглово, где размещалась дедовичская тройка по восстановлению Советской власти в тылу врага.

Партизанский край называли «колыбелью организованной массовой народной войны». Главная роль его заключалась в том, что он служил военной, политической, экономической и территориальной базой, необходимой для борьбы и самого существования партизан в первый год войны.

Партизаны вели постоянную разведку, передавали данные частям Советской Армии, уничтожали вражеских солдат и офицеров, карателей, предателей, взрывали мосты и склады с боеприпасами, пускали под откосы эшелоны, громили вражеские гарнизоны (в Холме, Дедовичах и в других местах) и держали под контролем целый ряд шоссейных и железных дорог, парализовав на них движение и не давая немцам перебрасывать по ним свои силы с одного участка фронта на другой. Это были дороги: Холм — Старая Русса, Чихачево — Волот — Старая Русса, Великие Луки — Вежаницы — Дно, Псков — Старая Русса.

Партизанский край просуществовал до сентября 1942 года. Немцы направляли против него несколько крупных карательных экспедиций, поддержанных танками и авиацией. Последняя карательная экспедиция (четвертая по счету) длилась с 7 августа по 22 сентября 1942 года. В ней участвовало свыше шести тысяч солдат пехоты. Немцам удалось занять территорию Края. Деревни были уничтожены. Партизаны ушли в другие районы. Некоторые бригады вышли за линию фронта, были переформированы и вновь направлены в тыл врага.