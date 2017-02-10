0
21:01
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
21:25
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
19:34
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
17:50
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
16:06
В Пскове продаётся кафе
10:55
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
10:04
В России планируют увеличить минимальные цены на водку и коньяк
Еще новости
Экономика

Россия погасила $60 млн долга СССР перед Македонией

Министерство финансов России сообщило о погашении $60,6 млн долга по обязательствам бывшего СССР перед Македонией, сообщает Газета.ру.

«Государственный внешний долг Российской Федерации перед Македонией возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества в советский период с СФРЮ (в доле, приходящейся на Македонию)», — пояснили в министерстве.

В Минфине отметили, что единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР с непогашенным долгом осталась Босния и Герцеговина. В ведомстве уточнили, что в 2016 году с этой страной достигнуты предварительные договоренности о погашении долга единовременным платежом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
10 февраля 2017
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
08 февраля 2017
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений 4
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
08 февраля 2017
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
08 февраля 2017
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
В Пскове продаётся кафе
08 февраля 2017
В Пскове продаётся кафе 1
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 6
В России планируют увеличить минимальные цены на водку и коньяк
08 февраля 2017
В России планируют увеличить минимальные цены на водку и коньяк
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году

Идет загрузка...