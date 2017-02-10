Россия погасила $60 млн долга СССР перед Македонией

19:30, 10 февраля 2017, ПАИ

Министерство финансов России сообщило о погашении $60,6 млн долга по обязательствам бывшего СССР перед Македонией, сообщает Газета.ру.

«Государственный внешний долг Российской Федерации перед Македонией возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества в советский период с СФРЮ (в доле, приходящейся на Македонию)», — пояснили в министерстве.

В Минфине отметили, что единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР с непогашенным долгом осталась Босния и Герцеговина. В ведомстве уточнили, что в 2016 году с этой страной достигнуты предварительные договоренности о погашении долга единовременным платежом.