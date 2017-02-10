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Волны вынесли на британские пляжи 360 килограммов кокаина

Волны вынесли на пляжи в британском графстве Норфолк около 360 килограммов кокаина. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает издание The Guardian.

Основную часть наркотика обнаружили на берегу Северного моря недалеко от деревни Хоптон-он-си — кокаин был упакован в несколько непромокаемых сумок-портпледов. Остаток заметили на пляже недалеко от населенного пункта Кейстер-он-си, находящегося на 16 километров севернее. Суммарная стоимость найденного груза оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов (около 3,7 миллиарда рублей).

Расследование инцидента ведет британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). «Мы сотрудничаем с пограничными силами, береговой охраной и норфолкской полицией, чтобы установить, каким образом эти сумки оказались здесь, — заявил следователь NCA Мэтью Риверз. — Крайне маловероятно, что это было их пунктом назначения».

Полиция Норфолка призвала местных жителей не прекращать поиски кокаина и сообщать о возможных находках в правоохранительные органы.

 

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