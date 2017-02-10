0
20:01
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
18:19
Мужчина на кухне - 2.0. № 5: Энергичные чебуреки
16:49
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
16:25
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
16:13
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
12:49
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
11:50
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение
Еще новости
Общество

В Дедовичском районе пройдёт «Снежный десант» по местам партизанской славы края

В субботу, 11 ноября, на территории Дедовичского района пройдет патриотический «Снежный десант» «Дедовичи-Нивки-Базовый лагерь» с участием жителей района, участников предприятий, учащихся Дедовичской средней школы №1, представителей общественных организаций и местных организаций поисковиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Поход проводится в поддержку инициативы присвоения Дедовичскому району звания «Край Партизанской Славы».

Ключевыми точками «десанта»станут деревня Нивки, откуда 5 марта 1942 года был отправлен обоз с продуктами для жителей блокадного Ленинграда от жителей партизанского края и место в Серболовском лесу, где была найдена поисковиками партизанская типография, которая на протяжении всего существования партизанского движения печатала газеты и листовки.

Мероприятие проводится по инициативе активиста группы по присвоению района почетного звания «Края воинской славы» Игоря Тарасова и при поддержке партии «Единая Россия».

Напомним, Дедовичский район был центром партизанского края, образованного в августе 1941 года и занимавшего площадь более 95000 кв км. На протяжении года в партизанском крае действовали советские законы, работали колхозы, школы и больницы. С инициативой о присвоении району звания «Край Партизанской Славы» к администрации Псковской области обратилась группа общественников, поисковики и историки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10 февраля 2017
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
10 февраля 2017
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда 2
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
10 февраля 2017
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс 1
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
10 февраля 2017
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями 1
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
10 февраля 2017
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение
10 февраля 2017
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение 4
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
10 февраля 2017
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
В Псковской области увеличилось количество расследуемых дел коррупционной направленности
10 февраля 2017
В Псковской области увеличилось количество расследуемых дел коррупционной направленности

Идет загрузка...