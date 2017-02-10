В Дедовичском районе пройдёт «Снежный десант» по местам партизанской славы края

19:55, 10 февраля 2017, ПАИ

В субботу, 11 ноября, на территории Дедовичского района пройдет патриотический «Снежный десант» «Дедовичи-Нивки-Базовый лагерь» с участием жителей района, участников предприятий, учащихся Дедовичской средней школы №1, представителей общественных организаций и местных организаций поисковиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Поход проводится в поддержку инициативы присвоения Дедовичскому району звания «Край Партизанской Славы».

Ключевыми точками «десанта»станут деревня Нивки, откуда 5 марта 1942 года был отправлен обоз с продуктами для жителей блокадного Ленинграда от жителей партизанского края и место в Серболовском лесу, где была найдена поисковиками партизанская типография, которая на протяжении всего существования партизанского движения печатала газеты и листовки.

Мероприятие проводится по инициативе активиста группы по присвоению района почетного звания «Края воинской славы» Игоря Тарасова и при поддержке партии «Единая Россия».

Напомним, Дедовичский район был центром партизанского края, образованного в августе 1941 года и занимавшего площадь более 95000 кв км. На протяжении года в партизанском крае действовали советские законы, работали колхозы, школы и больницы. С инициативой о присвоении району звания «Край Партизанской Славы» к администрации Псковской области обратилась группа общественников, поисковики и историки.