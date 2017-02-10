В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником

20:01, 10 февраля 2017, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, летом 2014 года обвиняемый, применяя насилие и используя беспомощное состояние 4-летнего племянника, когда последний гостил в деревне у бабушки с дедушкой, совершил преступление против половой неприкосновенности.

О совершенном преступлении стало известно в 2016 году, когда подрастающий малыш сумел рассказать отцу о причинах, по которым он боится ехать в гости к родственникам.

В отношении обвиняемому по-прежнему применяются меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по данной статье предусмотрено только в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с дополнительными видами наказания.

Следователи всегда будут остро реагировать на каждый факт такого преступления, принимать исчерпывающие меры по изобличению виновных и изоляции от общества, чтобы исключить возможность рецидива.