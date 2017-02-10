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Общество

Учёные: Собаки предпочитают добрых людей

Собаки, как и обезьяны, оценивают поступки человека и предпочитают общаться с добрыми людьми. Об этом заявили ученые по итогам исследования.

Так, в эксперименте с обезьянами капуцинами актер делал вид, что не может открыть ящик, в котором лежит игрушка. Он просил о помощи другого актера, а тот соглашался или нет. Затем оба актера предлагали капуцинам еду. Если второй актер соглашался помочь, то обезьяны брали еду из рук обоих из них одинаково, если же нет – отдавали предпочтение первому актеру.

В другом эксперименте один из актеров должен был поделиться с другим шариками, а затем попытаться получить их обратно. И снова капуцины оказались одинаково настроены к актерам в том случае, если второй актер вернул шарики, и избегали его, если он оставил шарики себе.

В эксперименте с собаками хозяин животного пытался открыть коробку в присутствии одного или двух актеров. Один из них соглашался или отказывался помочь, второй вообще никак не реагировал.

Когда они предлагали собакам угощение, то животные брали его у актера, который помог хозяину. Если же актер отказывался помогать, собаки выбирали того, который оставался пассивным, передает Газета.Ru.

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