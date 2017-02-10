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Общество

МВД отчиталось о ликвидации наркосиндиката с оборотом 2 миллиарда рублей в год

В России раскрыли и ликвидировали международный наркосиндикат «Химпром» с годовым оборотом 2 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 10 февраля.

Преступная группировка занималась всеми видами незаконного оборота наркотиков — от производства до реализации. Как сообщается, силовики ликвидировали три нарколаборатории «Химпрома» в Московской области, которые изготавливали от 150 до 500 килограммов синтетических веществ в неделю.

Установлено местонахождение оптовых складов в 10 регионах страны, раскрыта логистическая сеть синдиката в 14 регионах России — наркотики доставлялись в специально оборудованных тайниками машинах. В ходе спецоперации были изъяты более 4 тонн синтетических наркотиков, 3,5 тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, девять автомобилей, более 2 миллионов рублей и 18 фальшивых российских паспортов.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали 67 участников наркогруппировки, из них 47 человек — граждане Украины. Возбуждены уголовные дела.

По данным министерства внутренних дел, в 2015 году участниками наркосиндиката на украинской территории был открыт интернет-магазин «Химпром» с информацией о разновидностях, ценах и способах приобретения запрещенных веществ. В местных СМИ массово размещались объявления о приеме на работу курьерами или экспедиторами для перевозки наркотиков на территорию России.

В ведомстве сообщили, что вербовочные пункты располагались в Киеве. На собеседованиях кандидатов проверяли на детекторе лжи, а затем обучали на специальных курсах правилам электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способам закладки тайников.

Курьеров снабжали банковскими картами, оформленными на подставных лиц, фиктивными паспортами и водительскими удостоверениями граждан России. Они также получали смартфоны, на которые получали указания от организаторов наркогруппировки.

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