В Гатчине шестилетний ребёнок сбежал из детсада и прошёл километр, чтобы попасть в торговый центр
В городе Гатчине Ленобласти днем в торговом центре обнаружили шестилетнего ребенка, находящегося без сопровождения взрослых.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры ЛО, установлено, что воспитанника детского сада № 8 воспитатель оставил без присмотра у входной двери. Ребенок вышел на улицу и прошел километр до ТЦ.
Городской прокуратурой заведующему детским садом внесено представление. Воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.