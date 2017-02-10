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Общество

В Гатчине шестилетний ребёнок сбежал из детсада и прошёл километр, чтобы попасть в торговый центр

В городе Гатчине Ленобласти днем в торговом центре обнаружили шестилетнего ребенка, находящегося без сопровождения взрослых.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры ЛО, установлено, что воспитанника детского сада № 8 воспитатель оставил без присмотра у входной двери. Ребенок вышел на улицу и прошел километр до ТЦ.

Городской прокуратурой заведующему детским садом внесено представление. Воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.

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