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Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен

Заявление Национального союза производителей молока («Союзмолоко») о возможных перебоях с поставками и росте цен нужно проверить Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, передает РИА Новости.

По ее словам, введенные ведомством правила перевозки непастеризованного молока из неблагополучных с инфекционной точки зрения районов не могут взывать рост цен на продукцию.

«Решение Россельхознадзора, конечно, не может быть причиной роста цен на молоко. Позиция „Союзмолока“ деструктивна, и, очевидно, они сеют панику. Не исключено, что здесь имеет место картельный сговор молочников, входящих в состав союза. Этим вопросом должна заниматься ФАС», — сказала Мелано.

Ранее «Союзмолоко» обратилось к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву касательно решения Россельхознадзора от 20 января, которое ввело ограничения в 25 субъектах федерации на отгрузку сухого молока в другие регионы. Молоко из них можно вывозить только после прохождения пастеризации.

В «Союзмолоке» отметили, что ограничения несут «существенные риски», поскольку у подавляющего большинства производителей нет оборудования, которое необходимо для пастеризации, а это означает полное прекращение поставок за пределы региона. В союзе также предупредили, что решение Россельхознадзора из-за недостатка сырья может привести к росту цен на молочную продукцию. Доля именно сырья в себестоимости составляет около 70%.

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