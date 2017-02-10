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Политика

Командующего ВВС Литвы уволили из-за решения отремонтировать Ми-8 в России

Командующий Военно-воздушными силами Литвы Аудронис Навицкас уволен с занимаемой должности из-за намерения отремонтировать вертолеты Ми-8 в России. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает портал Delfi.

Такое решение министр обороны республики Раймундас Кароблис принял по результатам служебного расследования. Командующий ВВС был отправлен во временный резерв с перспективой увольнения в запас из рядов армии.

Сообщается, что полковник Навицкас не обеспечил реализации политической установки литовского Минобороны — не ремонтировать военные вертолеты в России. В 2016-м командующий ВВС вместе с другими должностными лицами разрешил исполнить заказ военного ведомства компании, которая собиралась отправить Ми-8 на ремонт в Россию, уточняет издание.

В сентябре 2016-го Вильнюс отозвал своего военного атташе в Москве из-за его брака с гражданкой России, уроженкой Крыма. В отношении офицера Вторым департаментом оперативных служб — военной контрразведкой Литвы — было начато расследование.

В том же месяце президент республики Даля Грибаускайте призвала министра обороны Юозаса Олекаса покинуть пост из-за коррупционного скандала. Причиной заявления главы государства стали опубликованные сведения о том, что военное ведомство приобрело кухонные принадлежности по цене в восемь раз выше рыночной.

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