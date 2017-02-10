Росгвардия представила варианты новой формы

21:22, 10 февраля 2017, ПАИ

В отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского в Балашихе прошла выставка военной формы для сотрудников Росгвардии. Главнокомандующий ведомства генерал армии Виктор Золотов сообщил, что новая экипировка и военная форма будет утверждена в 2018 году. По его словам, при утверждении новой формы будут учитываться соотношение цены и качества.

Золотов уточнил, что процесс подбора лучших образцов уже начался. «Вся форма должна пройти апробацию, только после этого мы сможем принять их на снабжение»,— цитирует генерала ТАСС. Главнокомандующий Росгвардии отметил, что испытания будут довольно жесткими и пройдут в различных климатических условиях.

На выставке была представлена продукция российских предприятий, которые показали более 100 различных образцов формы, экипировки, снаряжения. Организаторы отметили, что форма, обмундирование и снаряжение личного состава Росгвардии должны отвечать актуальным международным стандартам и обеспечивать эффективное выполнение широкого спектра служебно-боевых задач.

Напомним, указ президента России Владимира Путина, утвердивший положение о национальной гвардии, был обнародован 4 октября прошлого года. Помимо основных обязанностей по обеспечению правопорядка и безопасности страны и граждан, Росгвардия также наделяется полномочиями расследовать происшествия с собственной авиацией, обеспечивать госзащиту гвардейцев и бороться с коррупцией в своих рядах.