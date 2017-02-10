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Политика

Президент Эстонии похвалила Латвию за низкие зарплаты

У Латвии возможности иностранных инвестиций больше, потому что высокие зарплаты эстонцев не так интересны инвесторам. Об этом в эфире телеканала LNT заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Например, в Эстонии настолько высокий уровень средних доходов, что никто, скорее всего, не захочет строить там завод — попросту потому, что захотят сэкономить. Думаю, у вас в этом плане используется больше инвестиций», — сказала Кальюлайд.

По ее мнению, Латвия использует свои возможности здесь и сейчас, тогда как Эстония вынуждена считаться с другими факторами, чтобы экономика росла. «Я никогда не думала и не замечала, чтобы у Латвии дела шли хуже, чем в Эстонии. У государств разные циклы развития. Мы не одна и та же страна, и у каждой страны свои приоритеты на определенном отрезке времени», — сказала Кальюлайд.

Свою страну и соседей она видит как две нации, которые успешно реформировались. Это, по ее словам, касается и Литвы, и Восточной Европы в целом. Говоря о сделанном за 25 лет, президент отметила, что сложно найти другую похожую историю успеха.

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