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Страна и мир

Правительство решит судьбу рейсов в Египет в конце февраля

Российское правительство примет официальное решение о возобновлении авиасообщения с Египтом в конце февраля. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, передает «Интерфакс».

По его словам, на данный момент «максимально все сделано» для восстановления полетов между двумя странами. «Уже к началу летнего туристического сезона текущего года у нас оба направления, Турция и Египет, которые были самые востребованные, самые массовые и самые популярные, они у нас начнут работать», — заверил Малов.

Ранее в феврале стало известно, что российские власти отложили открытие рейсов в Арабскую Республику. Это произошло после того, как очередная проверка аэропорта Каира выявила новые проблемы в его системе безопасности.

В конце января СМИ писали о возможном возобновлении рейсов 23 февраля, однако в министерстве транспорта России эту информацию опровергли.

Осенью 2015 года лайнер, на борту которого находились 224 человек, в основном россияне, разбился на Синайском полуострове в результате теракта. В связи с этим Москва приостановила авиарейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в аэропортах Египта. В 2016 году российские эксперты несколько раз посещали это государство с целью инспекции местных воздушных гаваней.

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