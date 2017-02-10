Алкоголь в интернете можно будет продавать только в определённое время суток

22:02, 10 февраля 2017, ПАИ

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что алкоголь в интернете можно будет продавать только в определенное время суток, а расплачиваться за него исключительно с помощью банковских карт. Мантуров также отметил, что пока нельзя назвать сроки вступления в силу закона об интернет-торговле спиртным, потому что требуется досогласование документа министерствами и его рассмотрение в Госдуме.

«Могу сказать, что основные проблемные вопросы, которые были на начальном этапе, они сняты. Основные моменты, которые обеспечивают безопасность, связаны с тем, что, во-первых, алкоголь должен продаваться в интернете и только по карточкам, доставка продукции должна происходить только в то время, которое разрешено при торговле алкоголем, передаваться в руки тому заказчику совершеннолетнему, который осуществил заказ»,— цитирует министра ТАСС.

Как ранее сообщалось, в декабре прошлого года российские ритейлеры вместе с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины. По ней товар будут доставлять курьеры с терминалами для подключения к ЕГАИС и мобильной кассой. Кроме того, доставка спиртного будет возможна только штатными курьерами интернет-магазина. В правительстве предложили сначала ввести досудебную блокировку нелегальных сайтов с алкоголем и разрешить онлайн-продажи сухого вина и пива, а потом, возможно, и остальной алкогольной продукции.