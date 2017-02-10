Госдума изменила земельный налог

22:10, 10 февраля 2017, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, корректирующий порядок применения повышающих коэффициентов при уплате земельного налога, передает «Росбалт».

По действующему Налоговому кодексу, до момента завершения жилищного строительства и госрегистрации прав на построенный объект недвижимости владельцы земельных участков уплачивают земельный налог с учетом повышающих коэффициентов.

Законопроектом предлагается скорректировать порядок применения повышающих коэффициентов с учетом сроков и видов жилищного строительства, определяемых градостроительным законодательством, до месяца госрегистрации прав на построенный на таком земельном участке жилой дом, или месяца получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, либо месяца утверждения проекта планировки территории.

Кроме того, законопроектом предусматривается сохранение порядка применения коэффициентов при смене собственников указанных земельных участков, их разделе, выделе или объединении до месяца госрегистрации прав на построенные на таких земельных участках жилые дома или месяца получения разрешения на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию.

Исключением станут случаи перехода права собственности на земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, в порядке наследования. Введение такой нормы объясняется попыткой исключить возможность ухода от уплаты земельного налога с повышающим коэффициентом путем смены собственника земельного участка. Вместе с тем, в думском комитете по бюджету и налогам высказали опасением, что эта норма приведет к тому, что приобретатели земельных участков вынуждены будут нести бремя повышенного налогообложения за действия предыдущего собственника.