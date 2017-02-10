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Общество

Учёные: Женщинам сложнее мужчин дается повышение в карьере

Женщины делают карьеру медленнее, чем мужчины. Об этом заявили ученые из Новой Зеландии по итогам соответствующего исследования.

Специалисты проанализировали истории нескольких тысяч дам, добившихся успеха в различных отраслях. И пришли к выводу, что причина отставания от мужчин — в беременностях.

Пока женщины рожают детей и вынужденно сидят дома, представители сильной половины человечества продолжают совершенствовать свои профессиональные навыки. После выхода на работу женщинам требуется некоторое время, чтобы войти в ритм и узнать, что они пропустили.

Если дети заболевают, то скорее матери уходят на больничный, чем отцы. Примечательно, что 80% женщин уверенно заявляют, что не гонятся за карьерным продвижением, передает Svopi.

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