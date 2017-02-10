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Политика

Лавров назвал темы телефонного разговора Путина и Трампа

Президенты РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — в ходе недавнего телефонного разговора обсудили тему Ирана, Северной Кореи, а также проблематику нераспространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается контактов между президентами, то они разговаривали 28 января по телефону, был подробный, хороший разговор о том, что нужно и по Ирану рассматривать ситуацию, если есть вопросы, и по Северной Корее, и в целом проблематику распространения оружия массового уничтожения», — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Уточним, президенты двух стран поговорили по телефону 28 января. В Белом доме, комментируя эту беседу, сказали, что «этот положительный звонок стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении». Также американская сторона отметила, что оба лидера после состоявшегося разговора надеются на скорое начало совместной работы по важным темам.

В пресс-службе Кремля заявили, что лидеры «в позитивном и деловом ключе» обсудили целый ряд международных вопросов, включая объединение усилий против «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), и договорились поддерживать «регулярные личные контакты», в том числе начать проработку будущей встречи.

Ранее Лавров, комментируя первый телефонный разговор президентов РФ и США, сказал, что беседа прошла хорошо в политическом и человеческом смыслах.

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