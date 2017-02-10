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Общество

ФАС: Бюджетники могут отказаться от карты «Мир», но только в пользу наличных

Получатели бюджетных средств смогут отказаться от перечисления денег на карты «Мир» в пользу наличных. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщает «Интерфакс».

«ФАС и ЦБ договорились, что с 1 января 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту „Мир“, но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», — подчеркнул Артемьев.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что перевод новых работников бюджетной сферы на карту «Мир» можно было бы начать раньше — с 1 июля 2017 года.

«Уже было принято решение, что бюджетники и пенсионеры будут получать средства, если они хотят получать на карту, то это будет происходить через карту „Мир“. Уже готовятся поправки к законодательству. Переход мы должны сделать достаточно быстро, но плавно, чтобы было удобно людям. Было бы правильно, чтобы для новых клиентов в бюджетной сфере мы установили сроки не с начала 2018 года, а с 1 июля 2017 года выдачу средств на карту „Мир“», — высказалась глава ЦБ.

По ее словам, полный переход работников бюджетной и социальной сферы на карту «Мир» предполагается не с начала следующего года, а с 1 июля 2018 года. Для пенсионеров же предусмотрена постепенная замена их действующих карт всех платежных систем картами «Мир», этот процесс должен полностью завершиться к 1 июля 2020 года.

Летом 2014 года из-за санкций Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка). После этого в России был принят закон о создании национальной системы платежных карт. Документ обязывает международные платежные системы перевести свой процессинг на территорию РФ. НСПК начала работать в России с 1 апреля.

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