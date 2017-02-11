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Общество

За ночь в Псковской области произошли 4 ДТП и 3 пожара

В ночь с 10 на 11 февраля в Псковской области произошло 4 ДТП и 3 пожара в жилых домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Так, 11 февраля в 0:05 в Гдовском районе в деревне Яктушино случилось взгорание жилого дома. Пожар ликвидировали 2 единицы техники, 4 человека.

Позже в 2:36 в Опочецком районе, на 393 км трассы Р-23 произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

В 3:50 утра поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Никулино, Великолукского района Псковской области. На место ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.

Позже в 6:41 в Опочецком районе, на 21 км автодороги Опочка-Себеж случилось ДТП с участием легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Также, в Струго-Красненском районе, на 34-ом км автодороги Плюсса-Цапелька произошло ДТП. В деревне Мерляково, Локнянского района произошло возгорание жилого дома.

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