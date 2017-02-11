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Общество

За сутки в Псковской области зарегистрировали 32 преступления

За прошедшие сутки в органы внутренних дел Псковской области поступило 32 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

По Пскову получено 13 сообщений о преступлениях. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 16 преступлений. Среди них 5 краж чужого имущества.

По данным ведомства, всего установлено 14 лиц, подозреваемых в совершении правонарушений. 5 из них ранее судимы, 12 не работают и не имеют постоянного источника дохода. Также, за сутки выявлено 412 нарушений Правил дорожного движения.

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