0
11:59
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11:37
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
10:08
Сегодня в Островком районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
20:01
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
18:19
Мужчина на кухне - 2.0. № 5: Энергичные чебуреки
16:49
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
16:25
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
Еще новости
  • Коротко
Общество

В Псковском музее-заповеднике открылась персональная выставка Анатолия Жбанова

В Псковском музее-заповеднике открылась персональная выставка «Структуры хаоса» выдающегося псковского художника современности Анатолия Жбанова, который является автором концепции «Путаный разум». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

На выставке представлены произведения, созданные художником в последние несколько лет, а также его самые известные картины, в том числе из собрания Псковского музея-заповедника.

Старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Наталья Салтан отметила, что многие картины Анатолия Жбанова – «это ребусы, которые нужно разгадывать».

«Анатолий Жбанов редкий в нашей скромно провинции художник с активной гражданской позицией, - подчеркнула Наталья Салтан. – Он не может спокойно смотреть, как вымирает псковская деревня. Это не только большой талант, но и большая смелость создавать подобные художественные обобщения и заставлять людей задумываться о происходящем».

«Я частенько менялся, - сказал сам Анатолий Жбанов. – Но всегда старался быть свободным». Он посвятил свою небольшую речь не столько себе, сколько «вымирающей русской деревне».

Сокуратором персональной выставки Анатолия Жбанова стала выпускница Тартуского университета, младший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Анастасия Аникеева.Работа над этой выставкой стала профессиональным дебютом в её карьере искусствоведа.

«Пока я стояла и слушала других выступающих, я также услышала, как некоторые посетители выставки шёпотом говорили друг другу, что они ничего не понимают, что это какая-то мазня. Я хочу объяснить, что это за «мазня», - сказала Анастасия. -  Это искусство не столько для того, чтобы им любоваться, сколько для того, чтобы читать знаки, попытаться уловить смыслы, которые хотел донести автор. Благодаря этой выставке каждый из нас получил уникальную возможность посмотреть на современную реальность глазами художника и увидеть её проблемы».

По словам пресс-службы музея, на открытии выставки многие хотели получить автограф у Анатолия Жбанова, а также некоторые молодые люди напрашивались к нему в ученики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11 февраля 2017
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
11 февраля 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
Сегодня в Островком районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Сегодня в Островком районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10 февраля 2017
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
10 февраля 2017
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда 2
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
10 февраля 2017
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс 1
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
10 февраля 2017
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями 1
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
10 февраля 2017
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области

Идет загрузка...