В Псковском музее-заповеднике открылась персональная выставка Анатолия Жбанова

10:45, 11 февраля 2017, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике открылась персональная выставка «Структуры хаоса» выдающегося псковского художника современности Анатолия Жбанова, который является автором концепции «Путаный разум». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

На выставке представлены произведения, созданные художником в последние несколько лет, а также его самые известные картины, в том числе из собрания Псковского музея-заповедника.

Старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Наталья Салтан отметила, что многие картины Анатолия Жбанова – «это ребусы, которые нужно разгадывать».

«Анатолий Жбанов редкий в нашей скромно провинции художник с активной гражданской позицией, - подчеркнула Наталья Салтан. – Он не может спокойно смотреть, как вымирает псковская деревня. Это не только большой талант, но и большая смелость создавать подобные художественные обобщения и заставлять людей задумываться о происходящем».

«Я частенько менялся, - сказал сам Анатолий Жбанов. – Но всегда старался быть свободным». Он посвятил свою небольшую речь не столько себе, сколько «вымирающей русской деревне».

Сокуратором персональной выставки Анатолия Жбанова стала выпускница Тартуского университета, младший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Анастасия Аникеева.Работа над этой выставкой стала профессиональным дебютом в её карьере искусствоведа.

«Пока я стояла и слушала других выступающих, я также услышала, как некоторые посетители выставки шёпотом говорили друг другу, что они ничего не понимают, что это какая-то мазня. Я хочу объяснить, что это за «мазня», - сказала Анастасия. - Это искусство не столько для того, чтобы им любоваться, сколько для того, чтобы читать знаки, попытаться уловить смыслы, которые хотел донести автор. Благодаря этой выставке каждый из нас получил уникальную возможность посмотреть на современную реальность глазами художника и увидеть её проблемы».

По словам пресс-службы музея, на открытии выставки многие хотели получить автограф у Анатолия Жбанова, а также некоторые молодые люди напрашивались к нему в ученики.