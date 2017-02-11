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Общество

Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского

Сегодня, 11 февраля в 14:00, в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина состоится первый показ из цикла спектаклей лаборатории Олега Лоевского - постановку «Моцарт и Сальери», которую создал режиссер Дмитрий Крестьянкин. Главные роли в эскизе спектакля исполняют молодой актер Алексей Пучков и народный артист России Владимир Свекольников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

фото с репетиции

Также, 12 февраля в 14:00 в музее театра режиссер Петр Чижов представит постановку «Пинежский Пушкин». 

В 20:00 того же дня, на малой сцене гости фестиваля увидят «Капитанскую дочку» Николая Русского. Отметим, что «Капитанская дочка» - последний спектакль, который покажут в рамках XXIV Пушкинского фестиваля.

фото с репетиции

Напомним, что в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля проходит уникальная лаборатория. Три молодых режиссера под руководством известного театрального деятеля Олега Лоевского создают с актерами труппы Псковского драмтеатра эскизы спектаклей на основе Пушкинских текстов или текстов о Пушкине. По завершении лаборатории эскизы представят на сцене Псковского драмтеатра. После каждого показа будут проходить обсуждение и зрительское голосование. В результате один или несколько эскизов могут трансформироваться в полноценные спектакли и войти в репертуар театра.

Билеты на лабораторию можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте фестиваля.

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