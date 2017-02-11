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Политика

Федеральная служба охраны может получить полномочия временно перекрывать трассы

Сотрудники Федеральной службы охраны могут получить полномочия временно перекрывать движение как транспорта, так и пешеходов на охраняемых трассах. Соответствующий законопроект президент РФ Владимир Путин внёс сегодня на рассмотрение Госдумы. Он размещён в электронной базе данных палаты.

В случае принятия документа ФСО получит право «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны». Также законопроект предусматривает возможность безвозмездного использования сотрудниками службы аэропортов, аэродромов, портов. Кроме того, в документе уточняется, как и когда государственные охранники могут применять физическую силу, спецсредства и оружие.

«При попытке лица, задерживаемого сотрудником органов государственной охраны с обнажённым оружием, приблизиться к сотруднику органов государственной охраны, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию сотрудник имеет право применить оружие в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости», - говорится в тексте законопроекта.

В проекте закона отмечается, что при невозможности использовать спецсредства сотрудники ФСО могут прибегнуть к оружию или любым подручным средствам, в том числе транспортным. В нынешней редакции такой нормы нет.

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