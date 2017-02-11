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Общество

Американские ученые: У толстых школьниц самая низкая успеваемость

В США социологи Иллинойского института пришли к выводу, что школьницы, страдающие ожирением, получают низкие оценки из-за предвзятого отношения педагогов. Подобная дискриминация касается именно белых учениц. Об этом сообщает news-medical.net.

Исследование, проведённое социологами Иллинойского института в Чикаго, показало, что из-за предвзятого отношения учителей к школьницам, страдающим ожирением, снижается их успеваемость. Причём такая закономерность касается именно белокожих учениц. 

В ходе исследования выяснилось, что девочки с лишним весом получали менее высокие оценки, чем их сверстницы с нормальным весом, несмотря на равные способности и одинаковые знания. Подобная дискриминация наблюдается ещё в начальной школе, а затем продолжается в старших классах.

Интересен тот факт, что учителя чаще занижали девочкам с проблемным весом оценки по английскому языку, а не по математике. Ведущий автор исследования Амелия Браниган связывает это со стереотипным восприятием гуманитарных наук как женского профиля.

«Ученицы, страдающие ожирением, получали плохие оценки в основном по «девчачьим» предметам, таким как английский. Это заставляет задуматься о том, что ожирение может влиять на оценку именно по тем предметам, которые принято считать предназначенными для девочек», — рассказала Амелия.

Следует отметить, что в исследовании участвовали белокожие и темнокожие школьники двух полов. Однако именно среди белокожих девочек наблюдалась дискриминация из-за их физической формы.

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