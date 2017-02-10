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Политика

Эдварда Сноудена могут вернуть в США

Американская разведка вскоре может вернуть бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена в США. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По информации, которой обладает телеканал, Россия планирует передать его в качестве «подарка» Дональду Трампу

Высокопоставленный источник в администрации США сообщил, что передача Сноудена рассматривается российскими властями как один из вариантов «заслужить расположение» новоизбранного президента США.

Бен Уизнер, адвокат Эдварда Сноудена заявил NBC News, что ничего не знает о подобных планах. Белый дом отказался комментировать данную информацию, а представитель Минюста США заявил каналу, что ведомство приветствует такой шаг со стороны России.

Напомним, что в декабре 2016 года Конгресс США обвинил Сноудена в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Эдвард Сноуден — американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. 

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