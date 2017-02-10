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Политика

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о полномочиях адвокатов

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, уточняющий полномочия адвокатов и регулирующий вопросы проведения у них обысков. Соответствующий документ размещен сегодня в электронной базе данных Госдумы.

Он предусматривает внесение ряда поправок в УПК РФ. «Обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные отыскиваемые объекты и данные, служащие основанием для проведения обыска,— говорится в пояснительной записке в к законопроекту.— Изъятие адвокатского досье целиком при обыске недопустимо, недопустимы также фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация».

Статья 58 УПК дополняется положением о том, что стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Кроме того, предусматривается дополнить УПК положением об обязанности органов предварительного расследования гарантировать адвокату участие в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству подозреваемого или обвиняемого. Также вносятся изменения, согласно которым адвокат «вступает в уголовное дело, а не допускается к участию в уголовном деле», и обладает всеми процессуальными правами с момента вступления в процесс.

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