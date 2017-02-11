Над базой ВМФ Росси на Балтике обнаружили американский спутник-шпион

17:44, 11 февраля 2017, ПАИ

10 февраля спутник радиолокационной разведки США типа «Топаз» два раза пролетел над главной базой Балтийского флота России в Балтийске. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спутник Национального управления военно-космической разведки США также проходил и над Донбассом, в том числе над территорией ЛНР и ДНР.

Помимо этого в пятницу стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W подлетел к российской границе на Балтике для выполнения очередного оперативного задания. Самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным SHAM75, вылетевший с британской авиабазы, осуществлял разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.