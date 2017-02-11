0
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
14:52
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
15:52
Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области
14:39
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
11:32
Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям
11:18
Конституционный суд отклонил жалобу Льва Шлосберга на норму областного закона «О статусе депутата»
10:29
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
Еще новости
Политика

Над базой ВМФ Росси на Балтике обнаружили американский спутник-шпион

10 февраля спутник радиолокационной разведки США типа «Топаз» два раза пролетел над главной базой Балтийского флота России в Балтийске. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спутник Национального управления военно-космической разведки США также проходил и над Донбассом, в том числе над территорией ЛНР и ДНР.

Помимо этого в пятницу стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W подлетел к российской границе на Балтике для выполнения очередного оперативного задания. Самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным SHAM75, вылетевший с британской авиабазы, осуществлял разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11 февраля 2017
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове 2
Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области
10 февраля 2017
Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области 5
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
10 февраля 2017
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям
10 февраля 2017
Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям
Конституционный суд отклонил жалобу Льва Шлосберга на норму областного закона «О статусе депутата»
10 февраля 2017
Конституционный суд отклонил жалобу Льва Шлосберга на норму областного закона «О статусе депутата» 2
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
10 февраля 2017
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ 5
В Псковской городской Думе 7-го созыва будет больше одномандатников
10 февраля 2017
В Псковской городской Думе 7-го созыва будет больше одномандатников

Идет загрузка...