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Общество

Два водителя погибли в результате ДТП за прошедшие сутки в Псковской области

За прошедшие сутки в Псковской области в результате ДТП погибли два водителя. Как стало известно Псковскому агенству информации, они не справились с управлением на дороге. 

Так, 10 февраля в 2:50 на 306 км автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Невель Палкинского района 34-летний водитель, двигаясь на автомашине БМВ 320IA, госзнак Е483КК 60, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель автомашины от полученных травм скончался в областной больнице.

Позже, в 13:15 на 25 км автодороги Цапелька – Струги Красные – Плюсса Струго-Красненского района водитель 56-ти лет, на автомобиле Опель – Астра с госзнаками К617ЕУ 60, на прямом участке дороги съехал в левый кювет и совершил наезд на деревья. В результате водитель скончался на месте ДТП. 

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