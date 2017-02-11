Два водителя погибли в результате ДТП за прошедшие сутки в Псковской области

12:55, 11 февраля 2017, ПАИ

За прошедшие сутки в Псковской области в результате ДТП погибли два водителя. Как стало известно Псковскому агенству информации, они не справились с управлением на дороге.

Так, 10 февраля в 2:50 на 306 км автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Невель Палкинского района 34-летний водитель, двигаясь на автомашине БМВ 320IA, госзнак Е483КК 60, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель автомашины от полученных травм скончался в областной больнице.

Позже, в 13:15 на 25 км автодороги Цапелька – Струги Красные – Плюсса Струго-Красненского района водитель 56-ти лет, на автомобиле Опель – Астра с госзнаками К617ЕУ 60, на прямом участке дороги съехал в левый кювет и совершил наезд на деревья. В результате водитель скончался на месте ДТП.