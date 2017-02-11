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Общество

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала

Развлекательная программа «Прожекторперисхилтон» с участием Гарика Мартиросяна, Сергея Светлакова, Александра Цекало и Ивана Урганта спустя пять лет вернется в эфир Первого канала. Об этом сообщается в анонсе на сайте Первого канала.

В выпуске передачи «Вечерний Ургант» от 10 февраля Гарик Мартиросян рассказал Ивану Урганту, что опросил всех ведущих программы «Прожекторперисхилтон» — и все согласились вернуться к совместной работе.

Когда именно выйдет новый сезон программы в эфир, не уточняется. 

Напомним, программа «Прожкторперисхилтон» выходила с 2008 по 2012 год на Первом канале. В шоу четверка ведущих обсуждала самые интересные новости недели с гостями, среди которых были Хью Грант, Дэниэл Рэдклифф, Хью Джекман, Милла Йовович, Микки Рурк, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Прохоров, Филипп Киркоров, Алена Донецкая, Владимир Познер, Тимур Бекмамбетов и другие. Причиной закрытия «Прожектора» стал уход Мартиросяна и Светлакова. Они продлили контракты с телеканалом ТНТ и по его условиям не смогли больше появляться на других каналах.

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