Ученые создали дронов-опылителей, которые заменят пчел

17:27, 11 февраля 2017, ПАИ

Ученые из японского Национального института передовых технологий и наук изобрели дроны-опылители, которые смогут заменить пчел. Об этом сообщает Gizmodo.

По замыслу исследователей, маленькие беспилотники должны помочь смягчить последствия от уменьшения популяции пчел по всему миру.

Ученые снабдили 5-сантиметровых дронов G-Force PXY CAM липкой поверхностью, которая сделана из шерсти животных, покрытой жидким гелем. В составе геля есть длинные молекулы, благодаря чему он обладает достаточной клейкостью, чтобы захватывать пыльцу с цветков растений.

Пчелы-дроны управляются дистанционно, но пока не могут забираться внутрь цветков, как это делают насекомые.