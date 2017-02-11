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Общество

Ученые создали дронов-опылителей, которые заменят пчел

Ученые из японского Национального института передовых технологий и наук изобрели дроны-опылители, которые смогут заменить пчел. Об этом сообщает Gizmodo.

По замыслу исследователей, маленькие беспилотники должны помочь смягчить последствия от уменьшения популяции пчел по всему миру.

Ученые снабдили 5-сантиметровых дронов G-Force PXY CAM липкой поверхностью, которая сделана из шерсти животных, покрытой жидким гелем. В составе геля есть длинные молекулы, благодаря чему он обладает достаточной клейкостью, чтобы захватывать пыльцу с цветков растений.

Пчелы-дроны управляются дистанционно, но пока не могут забираться внутрь цветков, как это делают насекомые.

 

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