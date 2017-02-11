Псковские музейщики обсудили с коллегами из Стокгольма проведение российско-шведской выставки

14:10, 11 февраля 2017, ПАИ

Сегодня в Стокгольме состоялась встреча музейных работников из Псковской области с сотрудниками математического Института Миттаг-Лёффлера, на которой обсуждались вопросы проведения в нашем регионе в 2019 году совместной, российско-шведской выставки, посвящённой жизни и творчеству С.В. Ковалевской. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации со ссылкой на письмо посла Российской Федерации в Швеции В. Татаринцева, сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Псковские музейщики также побывали на Северном кладбище Стокгольма — именно там похоронена выдающаяся женщина-математик, жизнь которой связана с Великолукской землёй. Псковичи возложили цветы на могилу С.В. Ковалевской, сообщает в своём письме посол РФ в Швеции.

Вчера, как и анонсировалось ранее, в столице Королевства Швеция при участии директора мемориального музея-усадьбы С.В. Ковалевской «Полибино» Валентины Румянцевой и руководителя выставочного отдела Пушкинского Заповедника Александра Иванова была открыта выставка «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм», подготовленная музейщиками из Пушкиногорья.