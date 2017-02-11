0
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
17:02
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
14:52
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11:59
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11:37
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
10:08
Сегодня в Островком районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
20:01
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
Еще новости
Общество

Псковские музейщики обсудили с коллегами из Стокгольма проведение российско-шведской выставки

Сегодня в Стокгольме состоялась встреча музейных работников из Псковской области с сотрудниками математического Института Миттаг-Лёффлера, на которой обсуждались вопросы проведения в нашем регионе в 2019 году совместной, российско-шведской выставки, посвящённой жизни и творчеству С.В. Ковалевской. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации со ссылкой на письмо посла Российской Федерации в Швеции В. Татаринцева, сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Псковские музейщики также побывали на Северном кладбище Стокгольма — именно там похоронена выдающаяся женщина-математик, жизнь которой связана с Великолукской землёй. Псковичи возложили цветы на могилу С.В. Ковалевской, сообщает в своём письме посол РФ в Швеции.

Вчера, как и анонсировалось ранее, в столице Королевства Швеция при участии  директора мемориального музея-усадьбы С.В. Ковалевской «Полибино» Валентины Румянцевой и руководителя выставочного отдела Пушкинского Заповедника Александра Иванова была открыта выставка «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм», подготовленная музейщиками из Пушкиногорья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
11 февраля 2017
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11 февраля 2017
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове 2
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11 февраля 2017
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
11 февраля 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
Сегодня в Островком районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Сегодня в Островком районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10 февраля 2017
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
10 февраля 2017
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда 3

Идет загрузка...