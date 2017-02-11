Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове

14:52, 11 февраля 2017, ПАИ

Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров на призы Губернатора Псковской области, которые стартовали сегодня, 11 февраля в Острове, на базе лыжно-биатлонного центра «Юность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Эти старты являются заключительным отборочным этапом к Чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в конце февраля-начале марта в Словакии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в

«Зрители имеют уникальную возможность увидеть будущих претендентов на медаль чемпионата мира», — сказал перед началом соревнований руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов.

На соревнования в Остров приехали порядка 100 сильнейших спортсменов из 12-ти российских городов. Псковскую область представляет мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников. Он — единственный спортсмен региона, который вошел в предварительный список участников сборной России.

Сегодня спортсменки-юниорки участвуют в гонке на 12,5 км, юниоры преодолеют 15 км. 13 и 14 февраля состоится спринт юниорок на дистанции 7,5 км и юниоров — на 10 км. Всего в рамках Всероссийских соревнований будет организовано шесть гонок. После стартов пройдет награждение победителей и призеров.

Также по результатам соревнований будет названы имена биатлонистов сборной России (шесть юниорок и столько же юниоров), которые примут участие в чемпионате мира в Словакии.

В пресс-службе также отметили, что эти соревнования — первое крупное спортивное мероприятие, проводимое в «Юности» за последние два года. В рамках подготовки к соревнованиям за счет бюджета и внебюджетных источников была проведена серьезная работа по совершенствованию инфраструктуры спортивной базы: приобретены снежные пушки и снегоуплотнительная техника, построена оружейная комната и медиацентр.

Союз биатлонистов России выделил средства на замену механических мишеней на электронные. Претерпела изменения и сама биатлонная трасса. Здесь полностью реконструирован первый туннель и построен второй, перенесен и выровнен штрафной круг, реконструирован финишный подъем, произведена замена трибун.

Организаторами Всероссийских соревнований выступили Союз биатлонистов России, Администрация Псковской области и Администрация Островского района.