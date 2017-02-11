Лыжный пробег в память об отправке легендарного обоза в блокадный Ленинград стартовал сегодня в Дедовическом районе

15:17, 11 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 11 февраля, в Дедовичском районе стартовал лыжный пробег в память об отправке легендарного обоза с продовольствием из «Партизанского края» в блокандный Ленинград в 1942 году. Как сообщил Псковскому агентству информации один из организаторов мероприятия Игорь Тарасов, акция проходит в поддержку инициативы жителей района о придании муниципалитету статуса «Района партизанской славы».

Мероприятие началось в деревне Нивки, где недавно при поддержке губернатора Андрея Турчака был восстановлен памятный знак об отправке обоза в Ленинград. Там состоится небольшой митинг, после чего участники отправятся к месту, где в годы войны располагалась партизанская база (около 7 км от деревни Нивки) и где ранее были найдены остатки партизанской типографии.

Сопровождает участников 7-ми местный вездеход и «Буран».

Игорь Тарасов отметил, поддержку акции оказал заместитель главы Пскова, руководитель исполкома псковского регионального отделения «Единой России» Игорь Сиротин и дедовичское отделение «ЕР».

По сообщению организаторов, ожидалось, что в акции примут участие порядка 60 человек, в том числе поисковики, спортсмены, сотрудники Псковской ГРЭС, глава района Игорь Гуменюк, почётный гражданин Дедовичского района, экс-директор ГРЭС и экс-депутат областного Собрания Алексей Мешков.

Напомним, Партизанский край – неофициальное название первого в стране советского района, возникшим на оккупированной врагом территории, в котором действовали советские законы и органы власти. Край был создан 1 августа 1941 года, его центром стал Дедовичский район. Партизанский край занимал территорию 9600 км2 в глубоком немецком тылу. Территория края простиралась с севера на юг на 120 километров, с запада на восток — на 80 километров. Она охватывала неправильный прямоугольник между Дно, Бежаницами, Холмом и Старой Руссой, включая часть новгородских земель (почти весь Белабелковский район и часть Поддорского). Сначала четких охраняемых границ у края не было: защитой служили леса и болота. Но потом, когда партизанам пришлось вести оборонительные бои, в качестве рубежей появились окопы и траншеи.