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Политика

Медведев назначил Алексея Кисина замглавы Росимущества

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Алексея Кисина заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Соответствующее распоряжение было опубликовано в субботу на сайте правительства.

«Назначить Кисина Алексея Александровича заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — указано в документе.

До назначения Алексей Кисин работал в Правовом управлении Аппарата Госудмы, Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и Росаккредитации.

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