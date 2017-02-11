Медведев назначил Алексея Кисина замглавы Росимущества
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Алексея Кисина заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Соответствующее распоряжение было опубликовано в субботу на сайте правительства.
«Назначить Кисина Алексея Александровича заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — указано в документе.
До назначения Алексей Кисин работал в Правовом управлении Аппарата Госудмы, Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и Росаккредитации.