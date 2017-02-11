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Общество

Сегодня в Пскове сотрудники росгвардии задержали нетрезвого водителя

Сегодня, в ночь с 10 на 11 февраля, наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали водителя в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

По данным ведомства, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что на улице Гражданской, водитель автомашины «Ауди» находится за рулем  в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель увеличил скорость и попытался скрыться в жилом микрорайоне. Благодаря оперативным действиям наряда вневедомственной охраны, автомашина была заблокирована на улице Бастионной.  26-летний  водитель задержан и передан сотрудникам ДПС.

В дальнейшем выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.

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