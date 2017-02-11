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Общество

Роскомнадзор разглядел в фотографии маленькой девочки порнографию

Роскомнадзор заблокировал одну из страниц популярного чикагского сайта Chicago Now из-за опубликованного там снимка американского фотографа Роберта Мэпплторпа. Об этом сообщает «Роскомсвобода». Сотрудники ведомства посчитали, что эта фотография является детской порнографией.

Речь идет о снимке под названием «Honey», который Мэпплторп сделал еще в 1976 году: на нем изображена маленькая девочка. «Нам кажется, подобные фотографии есть в любой семье, и мы, смотря на свои детские фото или фото наших или чужих детей, не испытываем какие-либо сексуальные желания. Но по факту надзорное ведомство подозревает, что в таких фотографиях явно прослеживается сексуальный подтекст, — заявили в «Роскомсвободе». — На наш взгляд, такое видение картины мира является, мягко говоря, не совсем нормальным и очевидным».

Напомним, ранее Роскомнадзор вынес аналогичное решение из-за фотографии другого американского фотографа — Джока Стёрджеса: на одной из его работ сотрудники ведомства также увидели признаки детской порнографии.

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