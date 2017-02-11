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Политика

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о выдаче Сноудена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о том, что российская сторона может выдать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, а также информацию о подлинности части компромата на президента Дональда Трампа.

«Все это не заявления представителей спецслужб, а информация телеканалов NBC и CNN со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах. Разница существенная, но только для специалистов. Для возмущения общественного мнения и поддержания градуса вполне годная технология», – написала Захарова в Facebook.

Напомним, ранее телеканала NBC со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что Россия намерена выдать Сноудена США в качестве «подарка» для Трампа. Сам Сноуден заявил, что эти сообщения доказывают, что он никогда не работал на Россию.

Телеканал CNN также со ссылкой на источники в разведке сообщил, что спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа. Правдивыми якобы оказались сведения о переговорах Трампа с некоторыми представителями России.

Захарова связала эти сообщения в СМИ сдавлением на администрацию Дональда Трампа. «Очевидно, что давление на новую администрацию со стороны политических оппонентов внутри США продолжается, торг в разгаре», – считает представитель МИДа.

Именно поэтому, по мнению Захаровой, внешнеполитическая доктрина Белого дома до сих пор не сформирована. «Задержка связана не с нерасторопностью новой администрации, а с тем, что ей просто не дают работать», – заключила она.

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