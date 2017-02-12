Выставка в честь знаменитого любителя древностей откроется в Пскове

09:27, 12 февраля 2017, ПАИ

В год 180-летия со дня рождения Федора Плюшкина в Псковском музее-заповеднике состоится открытие выставки «Ф. М. Плюшкин – собиратель древностей».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, выставка откроется 17 февраля в 16:00 в фойе второго этажа главного здания музея (Некрасова, 7), а также в Картинной галерея музея в течение месяца будет экспонироваться кокошник «шишак» из коллекции Федора Плюшкина. Головной убор XIX века, предоставленный Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга.

Федор Михайлович Плюшкин – (1837-1911) – владелец «Музея древностей» - одной из самых больших частных коллекций в Российской империи, член Псковской Археологической комиссии, потомственный почетный гражданин Пскова, купец второй гильдии, благотворитель, получивший звание почетного члена Псковского попечительства детских приютов и веселый, добродушный человек, любящий рассказывать истории о своих сокровищах посетителям «лавки древностей». За свою работу, общественную и благотворительную деятельность был награжден орденом «Святого Станислава III степени», четырьмя золотыми и одной серебряной медалями.

Федор Михайлович Плюшкин родился 7(20) февраля 1837 года в городе Валдае Новгородской губернии в богатой купеческой семье. Вскоре после его рождения, семья разорилась. Родители были вынуждены отправить мальчика на заработки сначала в Псков, а затем в Москву. В юности ему нередко пришлось испытывать удары судьбы. Однако тяготы закалили его характер, воспитали упорство, настойчивость, и пробудили творческую страсть к изучению древностей. Обладая поразительной жаждой знаний, он стал одним из тех самородков, которыми всегда славилась земля русская. И своему главному смыслу жизни - собирать и хранить, он не изменил до конца своих дней. Первое собственное дело Ф.М. Плюшкин открыл 7 февраля 1859 года в Пскове. Торговля галантерейными товарами шла успешно, и к 1870 году он стал одним из ведущих оптовых торговцев Пскова. Здесь Федор Михайлович прожил более 50 лет и стал известным и авторитетным в городе человеком. Несмотря на то, что Федор Михайлович окончил лишь двуклассное городское училище, он интересовался историей, литературой, живописью, много читал и вскоре стал одним из образованнейших людей Пскова.

Страсть к коллекционированию проявилась у Плюшкина довольно рано. Первоначально это было «отдохновение от трудов», но вскоре собирательство стало главным делом его жизни. В начале XX века его «Музей древностей» насчитывал около миллиона экспонатов. По количеству раритетов он был третьим в России и одиннадцатым в мире.

Свою коллекцию Ф.М. Плюшкин собирал около сорока лет. Здесь можно было встретить русские редкости старых барских домов, вещи из Китая и Японии, старинную обувь, монеты, клады, большое количество этнографических экспонатов, мемориальных вещей, гравюры и художественные произведения кисти великих мастеров, рукописи XVI-XIX веков, старопечатные книги, жалованные грамоты и автографы.

«Владелец приобретал все, что удавалось найти, и, что к нему приносили любители старины. Музей производил ошеломляющее впечатление обилием и разнообразием собранных и представленных предметов, что в значительной мере отражало широту многовековых культурных и торговых связей Псковской земли с другими русскими городами и заморскими странами», - отметили в Псковском музее.

Современники оценили труды коллекционера, избрав его в 1881 году членом Псковского археологического общества.

Экспонаты его музея в наши дни хранятся в Государственном Русском музее, Государственном Эрмитаже, Российском этнографическом музее, Государственном музее истории религии, в библиотеке Российской Академии наук и Институте русской литературы – «Пушкинском доме», а также Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.