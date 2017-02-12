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Общество

Конкурс детского плаката «Береги природу» объявил Изборский музей

Музей-заповедник «Изборск» приглашает  детей  к участию в творческом  конкурсе «Береги природу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

До 30 апреля принимаются плакаты и флайеры на экологическую тематику. Рисунки могут быть выполнены красками, цветными карандашами, пастелью, тушью или графитом.

Заявку на участие в конкурсе может подать ребенок любого возраста. Работа жюри и оценка работ осуществляется до 31 мая. Заявку необходимо высылать на электронный адрес:.izborsk@yandex.ru  или на почтовый адрес: 181518, Псковская область, Печорский район, деревня Изборск, ул. Печорская, 39.  Для  конкурса «Береги природу».

Каждая заявка должна сопровождаться следующей информацией об участнике:

- фамилия, имя, отчество;

- дата рождения;

- контактная информация (адрес, телефон);

- выбранная тема

- файл, сканированного плаката в формате jpeg 300 dpi

Плакаты должны выполняться на бумаге А3/А4следующими материалами: акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, тушь, графит, карандаш.

Номинации: «Мир заповедной природы»; «Природа – твой дом»; «Сохраним природу вместе»; «Мы против мусора»; «Красная книга» или «Редкие животные и растения моего края»

Победители конкурса получат грамоты и памятные призы. Лучшие работы будут представлены на онлайн-выставке.

Справки по телефону 8(81148) 96-602.

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