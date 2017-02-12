В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц

12:20, 12 февраля 2017, ПАИ

С 10 февраля по 25 марта в Изборске проходит семейный конкурс на лучшую кормушку для птиц «Помоги птицам», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Итоги конкурса планируется подвести 1 апреля, в Международный день птиц. Заявку на участие необходимо высылать на электронный адрес izborsk @yandex.ru или на почтовый адрес: 181518, Псковская область, Печорский район, Изборск, ул. Печорская, 39. Для конкурса «Помоги птицам».

Заявка должна сопровождаться следующей информацией о семье - участнице:

- фамилия, имя, отчество членов семьи;

- даты рождения детей;

- контактная информация (адрес, телефон, e-mail);

- фото кормушки с автором;

- рассказ из чего сделана кормушка.

Работы принимаются до 25 марта по адресу: Изборск, ул. Московская 10 (музейное кафе «Блинная»).

Критерии оценок: прочность; функциональность; оригинальность; эстетичность.

Жюри присуждает награды в следующих номинациях: самая экологичная кормушка - кормушка из природных материалов; самая удобная и функциональная кормушка; самая креативная (оригинальная) кормушка.

Победители конкурса будут награждены памятными призами. Лучшие кормушки будут развешаны на территории музея заповедника. Возможно присуждение специальных призов и приз зрительских симпатий

Справки по телефону 8(81148) 96-602.